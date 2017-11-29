珠江口货轮碰撞事故 五名船员仍受困沉船里

广东海事部门和中国交通运输部南海救助局昨天（28日）透露，在前天（27日）凌晨珠江口货船碰撞事故中，其中一艘名为“锦泽轮”的散货船沉没，当日两人获救，12人失踪。

经海事、打捞等部门的全力搜救，截至昨午4时30分，失踪的12名船员有七人获救，目前仍有五名遇险船员困在沉船里，搜救工作正在进行中。

中新社引述广州海事局方面称，前天凌晨至昨天，广东省、广州市海上搜救中心以及广东、广州海事局继续加大搜救力度，协调增派力量进场打捞和搜寻救助。

救助现场汇集了22名资历和经验丰富的潜水员，分批下水对事故水域和沉船进行细致探摸，搜寻失踪人员。

此外，海事、打捞、救助、海警等部门和社会力量共60多艘次船舶、一架直升机、近300人在现场搜寻，不间断地组织探摸，进行沉船打捞工作。

中国交通运输部南海救助局的消息称，收到险情报告后，该局派出专业海上救助船“南海救116” 轮、救助直升机B7358、近海快速救助艇“华英385”出动搜救。

此外，也从广州、深圳两地紧急调派11名应急潜水蛙人携专业潜水救助装备加入救援行动。与此同时，交通运输部广州打捞局“南天龙”“南天柱”等五艘工程船，以及64名潜水工程人员加入搜救行动。

据悉，持续30多小时的救援行动在昨午出现转机，下水探摸的广州打捞局潜水员汤新贵通过敲击船壁方式听闻到船舱内有回音，判断尚有幸存者。

潜水员在“锦泽轮”2号货舱里发现并救起一名幸存者，根据该获救人员提供的货舱内还有其他六名遇险人员待救的信息。

随后现场救援工作组制定水下救生方案，由10多名名潜水员分组轮换进行下潜救生，陆续从2号货舱内成功救起六名遇险幸存者，其中一人处于半昏迷状态。

目前，被救船员已经被妥善安置。

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