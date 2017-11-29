贵州黔南警方连破多起特大网络贩枪案

贵州黔南警方昨天（28日）通报称，2017年7月以来，警方先后侦破部督“9·05”“8·19”“10·10”等一批特大网络贩枪案件，抓获犯罪嫌疑人585名，捣毁制贩枪弹窝点六处。此外，也收缴各类枪支387支、各类子弹27万余发，以及一大批枪支零部件、制枪原材料和制作工具，并向中国30余个省区市推送网络贩枪线索6万余条。

据中新社报道，按照中国公安部和贵州省公安厅关于“打击整治涉枪违法犯罪专项行动”的统一部署，黔南警方明确了“破获涉枪犯罪案件数、抓获违法犯罪人数、摧毁犯罪网络数、缴获枪支数”“四个明显上升”的工作目标。

黔南警方也依托“数据警务中心”海量信息资源，整合各警种力量同步上案。

继8月18日和9月26日侦破“9·05”“8·19”两大案件后，黔南警方于10月初抓获“10·10”特大网络贩枪案涉枪犯罪嫌疑人252人。此外，收缴各类枪支184支，钢珠弹、铅弹、射钉弹共计20万余发，枪管、瞄准镜等枪支零部件若干，彻底摧毁该犯罪网络。

该案是贵州警方史上抓获涉枪人数最多、收缴枪支最多的一起重大网络贩枪案件。

黔南警方表示，打击防控网络贩枪是一场持久战，需要社会各方面协同配合。警方会同有关部门严管物流寄递，专项行动期间，共发现非法寄运枪支线索26条，打掉网络贩枪团伙两个，侦破涉枪案件六起，收缴枪支六支及零部件23件。

通过净化网络环境，警方全面巡查清理网络涉枪信息，对网上发布的贩卖枪支弹药、传播枪支弹药制作技术和犯罪方法的广告信息，及时通知相关网站和接入服务商清理删除，此外，对清理整治不及时，一律依法整顿、全面封堵，阻断网络散播途径。

专项行动期间，警方共发现网络涉枪有害信息7000余条，整顿、封堵网站三家。

警方也利用报纸、电视、电台等新闻媒体，动员社会力量提供线索。专项行动期间，警方共收到民众主动上缴枪支25支、子弹873发。

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