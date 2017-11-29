国台办：利用李明哲案进行政治炒作是徒劳

中国大陆国务院台办发言人马晓光今天（29日）在北京例行新闻发布会上，应询评论台湾居民李明哲案时表示，大陆是法治社会，任何组织和个人在大陆都要尊重和遵守大陆的法律规定和社会公共秩序，触犯法律都要受到法律追究。他也说，任何企图利用此案进行政治炒作、挑拨两岸同胞感情对立的做法都是徒劳的。

据新华社报道，湖南省岳阳市中级人民法院依法昨天（28日）对彭宇华、李明哲颠覆国家政权一案做出一审宣判。法院认定彭、李二人均犯“颠覆国家政权”罪，分别判处有期徒刑。彭、李二人当庭表示服从判决，不上诉。

法院方面也安排全程视频播放庭审宣判实况。宣判后，法院安排两名被告人与家属分别会见。

马晓光表示，在该案侦查审理过程中，大陆办案机关严格按照法律规定和法定程序办案，严格依据犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度依法作出判决。此外，也充分保障被告人合法权益，全面体现了依法治国精神。

马晓光强调，李明哲犯“颠覆国家政权”罪，犯罪事实清楚、证据确凿充分，有组织、有计划、有行动。

他表示，台湾有些人无视事实，一味攻击大陆，这才是对两岸关系的严重伤害。李明哲所作所为是否危害大陆的安全与稳定，应由大陆法律判定，而不是由台湾当局和一些政治组织的主观偏见判定。

马晓光表示，尊重彼此对发展道路和社会制度的选择，是两岸之间发展关系的起码底线。

他说，陆方尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞的生活方式，但这并不意味台湾方面可以把自己的政治理念强加给大陆，也不意味台湾个别人打着“民主自由”的幌子就可以随意触犯大陆法律。绝大多数台湾民众会有这样的“同理心”。

马晓光说，由于历史原因，两岸选择了不同发展道路。台湾社会在民进党当局执政下情况如何，相信台湾民众自有切身的感受和判断。

他指出，大陆在中共领导下，“中国特色社会主义事业取得举世瞩目的成就，政治、经济、社会、文化、生态文明建设全面推进”，人民生活水平大幅改善，国际地位和影响显著提升，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。

马晓光表示，事实已经证明，陆方所走的“中国特色社会主义道路”最符合广大人民根本利益，得到人民群众衷心拥护，越来越多台湾人开始以客观、理性的眼光来看待大陆。

他指出，陆方正按照中共十九大擘画的发展蓝图，为实现“两个一百年”奋斗目标，到本世纪中叶建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而努力奋斗。陆方对未来两岸关系发展充满信心。

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