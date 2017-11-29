有台媒称卢丽安致辞时台学者集体回避 国台办：别有用心

中国大陆国台办发言人马晓光今天（29日）在北京例行新闻发布会上指出，台湾个别媒体报道有关台湾学者在卢丽安致辞时“集体回避”是不负责任的，也是别有用心的。

据新华社报道，马晓光是针对台媒报道日前在上海举行的两岸青年学者论坛期间，与会台湾学者在卢丽安致辞时“集体回避”一事，作出上述表示。

马晓光说，据了解，11月18日复旦大学台湾研究中心与上海台湾研究所，联合举办了两岸青年学者论坛暨复旦大学第三届青年学者论坛，来自台湾大学、政治大学、成功大学、台湾经济研究院的10多名专家学者与会。

两岸学者围绕“十九大对台论述及对两岸关系的影响”等议题进行了研讨，互动热烈、气氛良好。期间，有个别台湾学者没有参加开幕式及合影，但不存在所谓“集体回避”的事情。

另一方面，第三届两岸媒体人北京峰会近日召开，会上两岸媒体人共同回忆和梳理了新闻交流30年的历程。

对于两岸新闻交流30周年有何评价，马晓光表示，今年是两岸开启交流30年，也是两岸新闻交流开启30年。30年来，两岸新闻交流从无到有，从小到大，从单向到双向，交流渠道逐渐拓宽。

此外，内容也不断丰富，形式日益多样，在人员往来、交流互访、稿件互换、供稿供版、联合采访、合作拍摄、节目引进、人才培养等许多方面都取得了良好的合作成果。

马晓光表示，在两岸关系新形势下，特别是融媒体时代，期望两岸媒体人应该以中华民族的根本利益为方向，更加及时客观传播两岸资讯。

此外，也不断增进两岸同胞相互了解，更多报道两岸同胞交流合作故事，促进两岸同胞心灵契合，更好共同弘扬中华文化，做强做大中华民族的话语权，为推进两岸关系和平发展营造良好的舆论氛围。

至于大陆影人在上周六第54届台湾电影金马奖上获奖，马晓光表示，这些年来，随着大陆文化事业的不断发展和进步，大陆电影在各个国际和地区的电影展示节庆活动中获奖也不是什么新鲜事。

他说，陆方的态度是一贯的，鼓励两岸文化交流，乐见两岸电影人加强交流，增进了解，共同弘扬中华文化。

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