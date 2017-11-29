国台办：越来越多台湾人会认识到两岸人民是命运共同体

台媒最新民调显示，岛内支持统一民意比例上升，倾向“台独”比例下降，民众对大陆印象更加正面，赴大陆就业和求学意愿增强。对此，中国大陆国台办发言人马晓光今天（29日）应询表示，相信会有越来越多台湾民众认识到两岸同胞是命运共同体。

据新华社报道，马晓光在北京举行的国台办例行新闻发布会上作上述表示。

他说，两岸同胞是“命运与共的骨肉兄弟”“血浓于水的一家人”。大陆取得的巨大成就和奉行的对台方针政策，使越来越多台湾民众认识到，陆方为台湾同胞谋福祉是真心实意的，两岸同胞是命运共同体，大陆的发展对台湾不是威胁，而是机遇。

此外，也认识到“台独”损害两岸同胞的根本利益和台湾同胞的切身利益；维护两岸关系和平发展，扩大两岸经济文化交流，推进两岸经济社会融合发展，有利于增进自身福祉。

马晓光表示，陆方相信，随着大陆的繁荣进步，这个趋势还会发展。

另一方面，针对有台湾高中使用两岸合编的语文教材，被“台独”人士指称是大陆“统战”，马晓光在答问时表示，所谓“统战”一说毫无根据。

他说，两岸文化同根同源，博大精深的中华文化不仅在海峡两岸根深叶茂，而且在全世界也得到越来越广泛的认同。近年来两岸教育领域交流合作不断加强，不断取得可喜成果。

马晓光表示，凡是有利于共同继承和弘扬中华优秀文化的事情，陆方都给予肯定和支持。

至于台湾前总统马英九日前表示，统一不是由政治人物决定而要由两岸人民决定，马晓光应询表示，实现两岸统一是全体中华儿女的共同愿望，也是中华民族根本利益所在。

他说，陆方相信，人民是创造历史的动力。所以在国家统一问题上，陆方寄希望于台湾人民。台湾政治人物至少不要做阻挠统一的事情，更不能做分裂国家的事情。

针对台湾立法院表决通过废止所谓“蒙藏委员会组织法”，有评论称这是“去中国化”又一新步骤，马晓光应询表示，大陆、台湾同属“一个中国”，两岸不是“国与国关系”，这一法理基础和现实不容改变。

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