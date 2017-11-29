王江雨：法治助推中国实现国家治理体系现代化

新加坡国立大学法学院副教授王江雨表示，将国家社会各个层面纳入法治的轨道，有助于中国实现国家治理体系现代化。

新华社今天（29日）发表日前对王江雨进行的专访。王江雨认为，中共为建立适合中国国情的国家治理体系进行了长时间探索。将政治、经济、社会各个层面纳入法治轨道在法律的框架内进行“标准化运作”，消除人为因素的阻碍。

此外，能够大幅度降低成本，提高效率，建立有真正现代化意义的、有效且可持续发展的国家治理体系。

王江雨表示，多年来，中国一直在进行改革，而改革的目的就是要破除旧的观念和做法，建立高效科学权责明确的新体系。

他指出，中国面临发展不均衡等问题，都需要通过改革来解决；改革的成果则需要法治来维护。

王江雨进一步解释说，如果改革不能在法治框架内确定权责、限制官员权力、保护人民利益，那么不仅改革本身难以持续，其成果也无法得到巩固。

对于近年来中国大力革除司法体制之弊，王江雨认为，过去几年，中国的立法工作和司法改革尤为强调以民为本理念，为保护人民的权利提供了更为全面和坚实的依据。这也使人民群众通过法律来维护自己的权利变得更为容易。

王江雨认为，法治不仅能提高中国的凝聚力和决策执行效率，还能进一步强化国家实力。同时，中国也能为世界法治文明的进步和人类和平发展作出贡献。

他表示，像任何文明成果一样，法治在全世界范围内既有共性又有差异性。法治建设并没有放之四海而皆准的唯一模式，每一个国家法治建设的起点、路径、进程、历史文化土壤、国家面临的任务和社会的需求次序都有所不同，不能盲目照搬他国模式。

王江雨认为，在中共的领导下，基于中国国情，推进法治建设，是一条正确的道路。

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