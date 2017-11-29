卢丽安效应？台湾原住民想加入中共

继北京大学台籍博士生王裕庆和张立齐公开表示想加入中共后，来自台湾的原住民陈志强也在网上表态称想“归共”。陈志强表示，他了解中共党史后认为，哪怕复制一点中共的精神到台湾，都会给台湾带来很大的福利。

据《环球时报》今天（29日）报道，37岁的陈志强来自桃园的拉拉山。2004年，陈志强选择“西进”，到广东台资企业做台干。他后于2016年加入中华统一促进党。

在这个被台湾称为“红色力量”的组织里，陈志强去了延安，并重走了长征之路。

陈志强称，自己是受过反共教育的，以前一提起中共，就会想到“窑洞里的土匪”。如今却“发现共产党人身上有种魅力，我不是在抬举，共产党真的是实实在在地为人民做事”。

谈及加入中共，陈志强说，自己认真请教过，像他这种台湾居民身分，入党不是那么简单；有一定的考核期，要学党史，自我磨炼，还要有介绍人。

他表示：“不过我相信这对我来说不是很难。如果真的成为一名共产党员，我可以把共产党的精神带到我们部落，实实在在地为人民服务，比如明年启动原住民‘红色公益’，同时对‘台独’洗脑教育进行拨乱反正”。

对于此前陆委会指出，“台湾人若要加入共产党，将被处以10万（新台币，下同，4500新元）以上50万以下罚锾”，陈志强认为，这就是一种恐吓，但自己不会被吓倒。

作为中华统一促进党德怀党部的文宣组组长，陈志强平时负责在大陆微博上发点台湾时政新闻。

陈志强的另一个身分是“一个快快乐乐的虾农”。他目前在广东珠海养虾，期待养殖规模变大后邀请更多族人到大陆上班，“让他们自己来感受大陆的政策和氛围，并不像民进党说的那么不堪”。

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