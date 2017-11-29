“e租宝”案二审维持原判 主犯被判无期

北京市高级人民法院依法今天（29日）对安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司，以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案，进行二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

据中新社报道，今年9月12日，北京市第一中级人民法院依法对该案作出一审判决，对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪数罪并罚，判处罚金18.03亿元（人民币，下同，3.68亿新元）；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金1亿元。

此外，对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产50万元，罚金1亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金7000万元。

同时，法院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

一审宣判后，二被告单位未提出上诉，丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉。

北京市高院经审理认为，二被告单位及丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪。

王之焕等16人则违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

北京市高院审理还认为，二被告单位及丁宁、丁甸、张敏等26人的非法集资行为，犯罪数额特别巨大，造成中国全国多地集资参与人巨额财产损失，严重扰乱国家金融管理秩序，犯罪情节、后果特别严重，应依法惩处。

一审法院根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法所作的判决认定事实清楚、证据确实充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，遂驳回上诉，维持原判。该裁定为终审裁定。

据报道，二审宣判后，将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置，尽快组织开展信息核实、资产变现、资金清退等各项工作。广大集资参与人可关注法院发布的相关公告和信息。

免费试阅14天