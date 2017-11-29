北京故宫开放面积 明年超过八成

故宫博物院院长单霁翔昨天（28日）透露，经过不懈努力，明年故宫的开放面积将超过80%。此外，故宫的南大库也将在2018年五一前开放，作为故宫集中展示“非紫檀即黄花梨”的明清家具馆。

据《北京青年报》报道，单霁翔是在昨天举办的故宫“文化+科技”国际论坛上做主题发言时，透露上述信息。

据报道，主题为“传统文化×未来想像”的“文化+科技”国际论坛昨天在故宫博物院举办。论坛包括三个分论坛：“新思维：数字技术下的未来博物馆”“新路径：数字时代与传统文化的新生”，以及“新融合：走入日常的科技与人文暨腾云峰会”。

包括法国罗浮宫博物馆、日本东京国立博物馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆、西班牙加泰罗尼亚国家艺术博物馆、上海博物馆、南京博物院、河南博物院等博物馆相关领域负责人，出席了此次会议。

论坛举办同时，故宫博物院与腾讯科技（深圳）有限公司共同宣布成立“故宫博物院—腾讯集团联合创新实验室”，并现场揭幕。

据报道，实验室将秉承人文精神，运用科技方法，以传续传统文化为己任，探索先进数字技术在文化遗产保护、研究和展示领域的应用范式。

此外，也开发创制具有前瞻性和示范性的数字技术应用实例，为世界文化遗产的永续留存探索切实的智能化解决方案和坚实的技术支撑。

另一方面，单霁翔透露，前不久美国总统特朗普访华参观故宫时，故宫方面特意领他去文物医院看了几个文物修复的案例。

单霁翔忆说：“特朗普总统看后极为感叹，他说你们的这些专业修复人员那么敬业，我们在修复室里走来走去，他们连看都不看我一眼。都在认真修文物。”

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