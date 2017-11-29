除非过苦行僧生活 柯文哲：台青年起薪4.5万较合理

台北市长柯文哲昨午（28日）出席一个活动与年轻人座谈，被问到起薪多少才合理。他说，以现在物价起薪3万元（新台币，下同，1300新元）不太够用，除非过苦行僧生活，起薪4万5000到5万比较合理。

据中通社报道，柯文哲当天前往南港召开行动市政会议，下午继续留在南港与青年进行座谈。有青年提到，在台北就业，租屋是个问题，希望能提供租金较低的房子。此外，也有青年认为薪水太低。

面对台湾青年普遍低薪议题，柯文哲笑说，以现在的物价来看，3万实在太低了，看就知道不够用，除非不买房子什么都不要花，过苦行僧的生活，那3万就差不多。

至于合理的薪水，柯认为，4万5000到5万比较合理。

柯文哲也说，高房租高房价，是因为相对薪水低；台北或台湾产业，要脱离制造业的思维，用创意赚钱才能高薪。

他以苹果手机为例子说，一个手机苹果公司赚57、58元，鸿海赚1.8元，苹果公司的品牌有设计，钱大部分都被他们赚走，台湾很努力做代工但都赚不到钱。

柯文哲指出，台湾过去20年的经济困境是“成功为失败之母”，因为过去劳力密集，太成功了不肯放弃。

他表示，但每次成功，要想下一阶段怎么做，低利的制造业思维，应转型成创意高获利，不然低薪看什么都贵；如果薪水高就不是问题。

免费试阅14天