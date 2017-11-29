拘95人涉案7000万 郑州破获特大电信诈骗团伙

河南郑州警方今天（29日）对外通报称，郑州警方最近成功破获一宗涉案金额达7000余万元（人民币，下同，1426.92万新元）的特大电信诈骗团伙，95人被刑拘，查扣涉案车辆。

据中新社报道，郑州警方今天召开新闻发布会，对外公布了部分涉案财物和破案细节。

通报称，今年10月18日，郑州警方在一家名为“郑州尚铭宫文化传播有限公司”的两处办公场所内，当场缴获45部作案手机、98台电脑以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗专业术语等书证物证。

92名嫌疑人也当场被抓获。今年11月初，三名漏网主犯也被抓获。

经警方审讯查明，该违法公司自2013年7月以来，为获取非法利益，成立了“郑州先策企业管理有限公司”，

上述“公司”先后在网上搭建“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”和“黑龙江中远农业商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台，聘请业务员、分析师、客服等，通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户，进而达到非法牟利犯罪目的。

审讯中，马某、秦某、历某三人供述，该公司搭建的“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”虚拟期货炒作交易平台，先后于2016年7月和2017年2月因诈骗被当地政府查封。

通报称，该违法公司名义上是做农产品交易，实际上是打着农产品的幌子炒一些国际上的指数，且为逃避打击将中国明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词，并依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图，然后让客户投资购买。

截至案发时，以马某、秦某、历某等为首的犯罪团伙涉案金额高达7000余万元。目前，95名犯罪团伙成员已被依法刑拘，案件在进一步审理中。

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