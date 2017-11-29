北京大兴区区长崔志成辞职

（早报讯）继北京大兴区本月中发生19人死亡的火灾后，该区区长崔志成今天辞职。

综合北京官媒千龙网、《北京青年报》等报道，北京市大兴区人大常委会今天上午召开会议，通过了崔志成辞去区长职务请求的决定，并任命中共大兴区委副书记、开发区工委副书记王有国为大兴区副区长、代理区长。

公开履历显示，崔志成今年47岁，2013年1月出任北京市通州区委常委、常务副区长，并在三年后调任北京市大兴区委副书记、北京经济技术开发区工委副书记。他2016年12月升任大兴区区长。

报道并未披露崔志成辞职的原因。官方今天公布的火灾事故责任调查情况，也没有显示崔志成对该事故负有责任。

根据北京市纪委、市监委会同大兴区纪委、区监委对火灾事故涉及单位和部门的监管责任与履职情况开展的调查，大兴区副区长杜志勇作为全区分管安全工作的主管领导，对安全生产日常检查把关不严，督查整改不力，对该事故负有领导责任。杜志勇目前已被立案调查，其副区长职务也被暂停。

此外，大兴区西红门镇党委书记郑亚君、镇长司文韬等人也被停职和立案调查。

报道称，市纪委、市监委将继续开展调查工作，并根据调查进展对其他相关单位或责任人员进一步立案调查。

大兴区检察院也对火灾涉案犯罪嫌疑人樊某某等八人进行审查，以涉嫌重大责任事故罪，作出批准逮捕决定，交由公安机关执行。

北京大兴区西红门镇新建二村本月18日晚上发生致死19人的火灾后，官方随即开展安全隐患大排查、大清理、大整治专项行动，誓言“绝不让悲剧重演”。初步调查排除人为放火嫌疑，认为起火原因是埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致。

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