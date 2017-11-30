中国民航客机飞赴巴厘岛 助数千滞留游客回国

中国东航4架客机和南航2架客机已于29日晚从中国出发，前往印尼巴厘岛，协助2000多名中国游客回国。

澎湃新闻报道，据中国驻登巴萨总领馆消息和印尼官方最新通告，巴厘岛伍拉莱国际机场自11月29日下午2时28分起临时开放至11月30日7时，将根据风向及火山灰影响情况决定后续是否继续开放。

获悉信息后，东航立刻执行协助滞留巴厘岛中国游客回国任务，由北京始发的MU781、MU781A于当日18时32分、19时02分空机起飞，由上海始发的MU5029、MU502Q航班于18时34分、20时21分空机起飞，前往巴厘岛协助滞留旅客回国。

此前，东航已连续三次召开关于应对巴厘岛阿贡火山喷发的应急会议，持续通报巴厘岛气象变化进展、旅客承运需求及航务分析报告，快速制定工作预案并将公司相关业务单位划分为四个协作工作小组，全力以赴争取在最快时间内将中国游客接回祖国。

巴厘岛阿贡火山自11月21日首次喷发后，活跃强度不断增强并多次喷发出大量火山灰，受火山灰影响，巴厘岛伍拉莱国际机场（即登巴萨机场）于11月27日关闭，所有进出港航班全部取消。阿贡火山警戒级别提高至第四级最高级，火山口周围半径8公里内区域，火山口北—东北、西南—南—东南方向半径10公里内区域禁止一切活动。此次火山爆发引发的航班取消至少令7000名游客滞留巴厘岛。大量中国游客滞留当地，更改行程。

据报道，东航巴厘岛回中国航线共计有订座旅客1480人。东航于26日启动应急预案，为两周内涉及到巴厘岛行程的旅客提供改期及退票方案。11月27日，MU781航班（北京-巴厘岛）和MU5029（上海-巴厘岛）安全备降新加坡。东航巴厘岛营业部联合厦门航空，配合总领馆在机场开设中国应急柜台，悬挂国旗，为中国旅客提供服务。

根据早前的气象预报，印尼阿贡火山喷发预计还将持续2至3天，当地气象预报巴厘岛机场最快开放预计是5-10天。中国驻印尼总领事馆与包括航空公司在内的各方沟通联系，研究采取多种方案帮助中国公民尽快成行，同时，东航也配合做好从印尼泗水机场接运旅客的应急预案，在航务申请、旅客保障等方面提前做好准备。

南航紧急调派2架A330客机空机，分别从广州、深圳空机前往巴厘岛，第一时间接回当地滞留中国旅客。

11月29日19时08分，南航CZ6065航班从深圳起飞，预计23时40分到达；19时10分，南航CZ625航班从广州起飞，预计23时55分到达。

据南航介绍，根据最新的订座情况，11月30日至12月7日，南航巴厘岛回程广州、深圳航班共有旅客1297人。根据计划，南航首批巴厘岛回程航班将于北京时间11月30日凌晨起飞：CZ6066（巴厘岛-深圳），计划30日00时45起飞，7时00分抵达；CZ626（巴厘岛-广州），计划30日01时00分起飞，06时05分抵达。

免费试阅14天