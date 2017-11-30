河北出版传媒集团党委书记被有关部门带走

澎湃新闻29日报道称，从多个权威渠道获悉，河北出版传媒集团有限责任公司党委书记、董事长杜金卿已于上周五（24日）在河北省委党校学习期间被有关部门带走。

报道引述数位河北省政界和出版行业人士说法称，河北省宣传文化系统内部已经通报此事。

此外，河北出版传媒集团有限责任公司有关部门人员称，自上周五至今，未在单位见到过杜金卿本人。检索发现，杜金卿最后一次出现在公开报道中是11月3日河北出版传媒集团有限责任公司党委理论学习中心组举行学习会，会议由杜金卿主持。

公开简历显示，现年59岁的杜金卿（1958.2）是河北黄骅人，新加坡南洋理工大学管理经济学硕士，编审职称，现任河北出版传媒集团有限责任公司党委书记、董事长。此外，杜金卿还担任过燕山大学、河北大学、河北师范大学兼职教授、硕士生导师。

杜金卿长期在河北省内工作，历任河北青龙满族自治县县委书记，秦皇岛市委常委、宣传部部长，承德市委副书记等职。2003年12月，杜金卿调任省直部门一把手，出任河北省新闻出版局（版权局）局长、党组书记。2008年3月，杜金卿转任河北出版传媒集团有限责任公司董事长、党委书记等职至今。

据官网介绍，河北出版传媒集团公司是全国知名的大型综合性文化企业集团，主要业务包括图书报刊、电子音像和数字网络出版，印刷复制，发行物流，出版物资贸易和文化投资等，拥有27家全资或控股子公司，员工近万人。

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