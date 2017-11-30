中美元首通电话 聚焦朝核问题

中国国家主席习近平29日应约同美国总统特朗普通电话。新华社报道称，双方就朝核问题进行了沟通。

报道称，习近平指出，总统先生不久前对中国进行了十分成功的国事访问，我们就中美关系和共同关心的重大问题深入交换意见，达成多方面重要共识，对推动中美关系保持健康稳定发展具有重要意义。

习近平强调，中美双方要落实好两国元首达成的重要共识，精心规划和安排两国高层及各级别交往，办好中美4个高级别对话机制第二轮对话，抓紧落实两国间合作协议和项目。双方要就重大国际和地区问题保持密切沟通和协调。

特朗普表示，再次感谢习近平主席的热情接待，中国悠久灿烂的历史文化给他留下深刻印象。赞同习主席对访问成果的积极评价和推进美中关系的看法。

特朗普表示，美方对朝鲜再次试射弹道导弹对国际安全的影响深感担忧。美方重视中方在解决朝核问题上的重要作用，愿加强同中方沟通协调，找到解决朝鲜半岛核问题的办法。

习近平强调，实现朝鲜半岛无核化、维护国际核不扩散体系、维护东北亚和平稳定，是中方坚定不移的目标。中方愿同包括美方在内有关各方继续保持沟通，共同推动朝鲜半岛核问题朝着对话谈判、和平解决的方向发展。

免费试阅14天