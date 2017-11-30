中国首颗暗物质探测卫星“悟空”发布首批成果

北京时间30日，国际权威学术期刊《自然》在线发表了中国首颗暗物质探测卫星“悟空”的首批成果：发现太空中的反常电子信号。

中新网报道，“悟空”首席科学家、中国科学院紫金山天文台副台长常进说，电子宇宙射线的正常能谱变化应是一条平滑曲线。根据“悟空”积累的观测数据，科学家们发现在1.4万亿电子伏特(TeV)的超高能谱段突然出现剧烈波动，反映在图上是一个“尖峰”。

常进说，这一波动此前从未被人类观测到，意味着中国科学家取得一项开创性发现。不过，根据现有探测数据量和理论模型，还无法断定这一现象是否就是暗物质踪迹。

当前主流观点认为，暗物质约占宇宙质量的27%，它不发射、吸收、散射光子，也不参与电磁作用，甚是“神秘”。暗物质粒子相互湮灭或自身衰变时可以产生一些稳定的可观测粒子，人们只能观测这些“蛛丝马迹”，反推暗物质的存在。

中国科学院院士吴岳良说，“悟空”首批成果中令人兴奋的是发现了100多个“奇异”电子，这些“奇异”电子信号的来源或是来自暗物质湮灭，或是来自超新星遗迹或脉冲星，“从目前来看，来自前者的可能性似乎更有说服力”。

中国科学院院长白春礼表示，近年不断涌现的科学成果表明，中国科学家长期以来在基础科学前沿的投入和付出终于有了突破。他说，“悟空”用中国科学家特有的设计方案和中国工程师独特的探测器制造技术，实现了国际上最精确和最高效的探测。

常进表示，计划在2018年年底公布“悟空”的第二批科研成果。他们正在持续收集数据，确证那个“尖峰”的精细结构，力求在粒子物理或天体物理领域有开创性发现。

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