蔡英文脸书回顾三年前大胜利 网友细数缺失反讥

三年前的11月29日台湾九合一大选，民进党大胜，取得13个县市的执政机会，台总统蔡英文29日晚在脸书进行回顾，并表示将提名9位现任的县市长争取连任，称相信“他们的政绩就是最好的宣传”。不过网友不买单，在底下炮轰蔡英文的施政。

台湾中时电子报报道，民进党中央执行委员会昨日通过明年县市长选举首波提名，提名9位现任的县市长争取连任，包括桃园市长郑文灿、台中市长林佳龙、彰化县长魏明谷、云林县长李进勇、屏东县长潘孟安、澎湖县长陈光复、基隆市长林右昌、新竹市长林智坚、嘉义市长涂醒哲。

蔡英文昨晚也在脸书发文指出，三年前的11月29日，民进党取得了13个县市的执政机会。“这三年来，民进党所有的地方执政团队，每一天都在为城市的进步和改变而努力”。蔡英文说，她们提名九位现任的县市长争取连任，她相信，他们的政绩就是最好的宣传。

对此，有些台湾网友不满民进党这三年来包括劳基法的修法、年金改革与长照2.0、前瞻等政策。网友表示，“我只知道明年该算帐了”、“感谢蔡总统提醒 这次一定会给你们一个教训”、“明年准备失去地方政权了”、“三年后的今天 发现一切都是谎言 骗票才是重点”、“3年后我知道不会再投给DPP了”、“三年前被你骗 现在还想骗?”。

也有网友提出劳基法，认为“政绩在哪？跟劳工权利一样是零吧”、“修劳基法神隐，为了选举就要出来刷存在感”、“这种劳基恶法敢过！走着瞧”、“每一天都在为资方进步而努力 我们感受到了哦”、“知道要助选怎么不回应劳基法”。

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