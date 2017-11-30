2018 国民党拼这5县市变蓝天

针对民进党昨天提名九位现任县市长争取连任，国民党则是力拼将彰化县、嘉义市、云林县、澎湖县，从绿色执政变成蓝天再现。此外，国民党也计划抢进绿营执政的宜兰县。

台湾联合报报道，国民党布局2018年县市长选举，将于12月20日完成首波提名，除了征召寻求连任的南投县长林明溱、苗栗县长徐耀昌及连江县长刘增应，第一个初选的彰化县将在当天的中常会完成提名。

目前彰化县已有立委王惠美、埔盐乡长杨福地、牙医师吴明哲等三人完成登记，国民党率先在彰化进行初选，将采全民调方式，民调结果定12月16日揭晓，如无意外，目前党内较看好王惠美，有机会获得国民党提名参选彰化县长。

除了彰化县，国民党在中部锁定的云林县、嘉义市，云林县因民进党内部有问题，蓝营原本希望县党部主委林文瑞出战，但立委张丽善表态参选后，打乱布局，将会进行协调。

嘉义市部分，国民党人选有前副主席黄敏惠、嘉义市议长萧淑丽和前行政院青辅会主委李允杰，党内未正式展开协调，是在等民进党是否换掉嘉义市长涂醒哲，如今民进党确定提名涂醒哲，国民党将正式展开评估和协调。

离岛的澎湖，根据国民党评估，现任县长陈光复施政满意度表现不出色，议长刘陈昭玲在2014年就是蓝营属意人选，经过四年调养准备，加上主客观形势改变，只要刘陈昭玲点头参选，有机会光复澎湖县。

至于宜兰县，罗东镇长林姿妙早就是唯一人选，蓝营在地方的布局动员也早已展开，目前只待民进党人选出炉。

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