中国教育部副部长回应红黄蓝事件：深感痛心 健全幼师准入

中国教育部副部长田学军今天（30日）在就红黄蓝幼儿园事件回答记者提问时表示，对事件深感痛心，将进一步健全幼儿教师资格准入制度，严把入口关，建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿教师队伍。

中国网报道，中国国务院新闻办公室今天上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，路透社记者就红黄蓝幼儿园事件提问称，虽然公安部门的调查说没有性侵孩子的事件，但这些孩子的家庭都说确实有这样的事情发生，其他地方也有幼儿家长说在他们的幼儿园有类似的事件。田学军表示，对于这个事情，北京警方已经公布了红黄蓝幼儿园事件最新的情况。儿童是祖国的花朵、民族的未来。理应得到更多、更好的关爱和帮助，所以对于近期发生的幼儿园虐童的事情，我们深感痛心，这也暴露出一些地方和幼儿园仍然存在管理不善，制度不落实，执行不到位的问题。事情发生后，国务院教育督导委员会办公室立即下发了紧急通知，部署各地开展幼儿园规范办园行为的专项督察，并且派出了督察组分赴不同的地方，开展抽查。重点检查师德师风建设等情况，要求对于发现的问题立整立改，采取实而又实，严而又严的举措，坚决防止幼儿园伤害幼儿的事件发生，切实保障幼儿安全健康。

田学军指出，在学前教育快速发展的过程中，绝大部分幼儿园的老师兢兢业业，任劳任怨，但也发生了极个别的虐童事件。这从一个侧面反映出刚性入园需求与学前教育发展不平衡、不充分之间存在的矛盾。下一步，教育部将认真贯彻落实党的十九大关于办好学前教育的要求，力争在幼有所育上能够取得新的进展，准备采取五方面的措施。

田学军表示，一是坚持发展与质量并重，扎实推进各地实施第三期学前教育行动计划。着力化解学前教育资源不足的问题。二是进一步制定强有力的监管措施，压实监管责任，加大督察力度，督促各地严格落实《幼儿园工作规程》，督促各类幼儿园依法依规办园，切实提高保教质量。三是加强师德师风建设，进一步健全幼儿教师资格准入制度，严把入口关，建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿教师队伍。四是要明确教师的行为规范。我们正在考虑制定教师的行为规范，加强教师法治教育，提高教师法治意识和底线意识。五是积极推进学前教育立法，正在就学前教育立法进行调研，已经启动程序，为学前教育依法办园、规范管理提供法治保障。

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