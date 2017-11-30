俄军方称本周末起将在银川举行中俄反恐演习

俄罗斯联邦国民近卫军新闻发言人亚历山大·瑟乔夫向媒体表示，俄罗斯近卫军特种部队与中国武警部队将于12月2日至13日在银川举行“合作—2017”特种战术演习。

俄罗斯卫星网报道，瑟乔夫表示：“联合特种战术演习将于12月2日至13日在银川举行。俄方将派由‘勇士’和‘山猫’特种部队士兵组成的联合部队参加，中方参加军演的是武警部队‘沙狐’反恐突击队。”他还表示，俄方将派出32名士兵参加演习，每队16人。

此次演习将分为两个部分。第一部分将进行士兵训练，第二部分士兵将执行假想任务。

瑟乔夫解释称：“士兵们将摧毁假想武装分子的军事基地，开展反恐行动。一部分演习将在沙漠中进行，另一部分则安排在山地。此外，‘山猫’部队士兵将与中方战友一起演练在城市中缉拿罪犯的场景，而‘勇士’部队士兵则与中方共同搜寻假想恐怖分子营地。”

报道称，俄中两国执法部门在应对全球威胁方面建立了可靠的合作关系。2007年8月， 79名中国武警部队“雪豹”特种部队士兵参加了莫斯科郊外反恐部队特别演习。2013年6月，俄罗斯“勇士”特种部队抵达北京与中方武警进行联合反恐演习。2016年7月上旬，俄罗斯举行了代号为“合作-2016”的联合反恐战术特训。演习的目的不仅在于搜寻打击武装团伙，更是为了巩固两国军人间的友谊与合作。

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