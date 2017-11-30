32名中国人状告希拉里弟弟：以取得绿卡为饵诈骗

海外网引述美媒报道，32名中国人将美国前国务卿希拉里的弟弟安东尼-罗德姆（Anthony Rodham）以及弗吉尼亚州州长特里-麦考利夫（Terry McAuliffe）告上法庭，二人被指控以“可帮助中国投资人取得绿卡”为饵实施诈骗，导致这些中国投资者每人被骗56万美元，并面临被美国驱逐出境的境遇。

据美国《政治报》报道，32名中国人投资了一个叫做“绿色科技”（Greentech）的公司，本来希望通过EB-5（投资移民）项目获得美国永久居留权，但是现在面临公司破产和驱逐出境的境遇。

美媒称这个诉讼让麦考利夫非常头痛， 因为他本想借助本月民主党在弗州支持率上涨的态势，考虑竞选2020年美国总统。

原告称，麦考利夫和罗德姆多次到中国寻找投资人，借由他们分别是美国前国务卿希拉里的兄弟、克林顿的小舅子，以及弗吉尼亚州州长的身份，让中国投资者产生了信任。原告声称，被告利用这些关系向投资者保证有能力使移民局批准签证申请。

然而他们投资的公司很快就陷入困境，生产进程一再推迟，招聘的人员远远低于承诺的350个工作岗位，没能达到EB-5移民项目的要求。

麦考利夫曾是该公司最大的个人投资者，但在2014年出售了其股份，该公司在密西西比的工厂将于明年1月关闭。如此，原告们现在面临举家被遣返的境遇。

麦考利夫本身是民主党在2020年竞选总统的热门人选，他通过代表发言人否认了指控，并表示有信心胜诉。希拉里的弟弟安东尼则还未回应。

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