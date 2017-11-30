儿童性教育图书近期畅销 有书店月销量超去年一年

《天府早报》报道，近日，在成都某书店发现，如今性教育图书也从原来的悄悄藏在角落，转变成如今在儿童读物区专列显著位置区域。

报道称，走访成都市多家书店时发现，春熙路的多家书店都特意摆设了有关儿童性教育图书专列。原本放在角落里布满灰尘的图书，如今成了书店儿童读物“销冠”。《小鸡鸡的故事》《乳房的故事》《我们的身体》《小威向前冲》……各种各样有关儿童性教育图书摆放在显眼的位置。

图书内容覆盖了男人与女人之间的差别、如何关爱和保护自己以及“我从哪里来”等家长认为难以启齿的知识。不仅解决了家长被问时的尴尬与无助，也让孩子清晰地上了一堂“性教育”知识课。

“从9月开学后，性教育图书就开始售卖，但直到上个月才变得‘抢手’起来。”在成都某书店的儿童读物销售员明靖表示，整个十月，性教育图书销量近200本，超过去年全年性教育图书销量。明靖说，原来这些书放在书架上都没人购买，现在放在书架和货架上，60本不到一周就空了。

根据明靖查询的本季度儿童性教育图书销售数据显示，10月最高峰一天曾销售出17本儿童性教育有关的读物。“这是此前几年根本没有过的销量，往年家长看到都拽着孩子走。”明靖表示，家长的思想已经从避而不谈，变成如今主动寻找儿童性教育图书。为此，书店专门将原本角落里“吃灰”多年的性教育图书重新进行规划，摆放在儿童读物最显眼的位置。并且设立专门的标识牌，清楚的标有“让小朋友了解自己身体构造，学会爱、学会尊重、学会保护自己。”同时还提醒家长性教育就是爱教育。

但是，也有家长看到性教育图书时，避讳不已。“年轻家长思想比较开放，有孩子不到四岁的妈妈来给孩子买书的，但也有爷爷奶奶因为避讳而拽孩子走的。”明靖表示，每当看到家长避讳儿童性教育时，心里就略有难过。

在明靖看来，幼儿遭性侵的事件发生，就是因为家长没有明确给孩子普及性教育知识。明靖说，性教育图书的普及，是希望孩子能够做到有些秘密绝对不能保守，别人对你进行不舒服的触摸时要大声说出来。

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