大陆军机频绕台 美学者：收集攻台情报

近来中国大陆军机频频绕台，美国学者易思安指出，大陆收集这些情资目的是要拟定更好的攻台计划。他说，台湾拥有面对中国大陆的深厚经验，特朗普政府应让台湾成为印太战略中心角色。

台湾联合新闻网报道，解放军轰6轰炸机近来频频闯入台湾防空识别区（ADIZ），对此，美国智库“2049计划协会”（Project 2049 Institute）研究员易思安（Ian Easton）今天在“外交家”（The Diplomat）撰文指出，中国国家主席习近平上任以来全面展开军事改革，解放军内部文件显示，习近平强军目的在征服台湾。

易思安分析，大陆的策略是透过心理战手法，让台湾感到陷入绝望，并透过宣传工具、间谍活动与经济战，渗透并颠覆台湾民主根基。在国际上则致力于断绝国际对台湾的一切外交支援，解放军也进行一连串挑衅行为，一方面评估台湾意志力，另一方面也测试华府反应。而当台湾内部充满政治、社会与经济纷争，军方士气低落且军备不足，加上美方与国际支持明显动摇，易思安说，这就是解放军一举攻台之际。

要预防这样的未来，易思安呼吁美国行政部门应当让台湾成为自由、开放的印度洋太平洋区域战略（Indo-Pacific strategy）的中心角色。台湾拥有坚实的民主与军事实力，对大陆经济与网路战也具备相当智慧，在涉及高风险与长期战略竞争上，台湾也有深厚的经验。

易思安还引述解放军内部文件指出，中国大陆相信在没有其他手段，特别是美国有很大可能不会参与时，会对台湾采取武力行动。解放军甚至认为入侵台湾可能是不可避免的发展，尽管确切时间仍不确定，但攻击并征服这座岛屿具有“历史使命”，不会无条件延宕。

他指出，特朗普政府应当协助增强台湾自我防御能力，以避免可能的危机。并呼吁华府应当更关注大陆的反台战略，但可惜的是，朝鲜议题占据华府所有的精力与时间。

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