中国最大盗墓案主犯终审判死缓 盗墓30年被称“祖师爷”

中国最大盗墓案主犯姚玉忠上诉案已于28日宣判：维持原判。一审法院认定姚玉忠犯抢劫罪，判处死刑，缓期二年执行；犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，判处无期徒刑；犯倒卖文物罪，判处有期徒刑十年，决定执行死刑，缓期两年执行。

澎湃新闻报道，11月29日，从姚玉忠的辩护律师处获悉上述消息。

2015年5月，中国公安部宣布，中华人民共和国成立以来最大盗墓案告破，共抓获犯罪嫌疑人225名，追回涉案文物2063件。这些追回并已经鉴定的涉案文物，经专家估算，市场拍卖价值高达人民币逾5亿元。

姚玉忠，则是被抓获的犯罪嫌疑人中的“大哥大”。生于1962年的姚玉忠，只有小学文化。他的户籍地、籍贯、出生地均为内蒙古自治区宁城县。这里是五千多年前华夏农业文明的代表——红山文化所在的区域。和盗墓小说中描写的景象不同，红山文化遗址挖掘本身比较容易，一般挖几十厘米深就能挖到文物，但难度在于，如何在荒野中找到准确的挖掘点。

据沈阳网报道，姚玉忠平日话不多，为人谨慎，爱看书。看风水和墓葬的绝活是父亲传给他的，他已盗墓30年。姚玉忠白天独自踩点，晚间带领团伙成员实施盗掘。只要是姚玉忠认准的地方，他一定要挖到东西才肯罢手。一次没挖到，下一次再来挖，所以他常会对同一个地点多次挖掘。

随着名气的增大，圈内人也将他的本事传得神乎其神：会看天象，能根据星斗的位置、手中的罗盘在方圆百里内确定一块墓穴的位置。姚玉忠因为其盗墓神技，被盗墓界尊称为“祖师爷”、“关外第一高手”。

2016年4月14日，朝阳市中级人民法院对2015一号特大盗掘古文化遗址、古墓葬系列案件头号主犯姚玉忠等22人作出一审判决。

朝阳中院一审查明，在盗掘牛河梁红山文化遗址等古墓葬过程中，姚玉忠犯罪团伙实行资金提供、设备投入、勘探古墓、盗掘墓葬、销售分赃“一条龙”作业。姚玉忠以非法占有古文化遗址、古墓葬内文物为目的，多次私自挖掘国家保护的具有历史、艺术和科学价值的古文化遗址、古墓葬，构成盗掘古文化遗址、古墓葬罪；以非法占有为目的，指使他人以暴力手段共同劫取他人财物、国家级文物，构成抢劫罪；以牟利为目的，自行或帮助他人倒卖国家禁止经营的文物，情节特别严重，构成倒卖文物罪。其一人犯数罪，应依法予以并罚。

因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，抢劫罪，倒卖文物罪，数罪并罚，姚玉忠被判处死刑，缓期两年执行。此后，姚玉忠向辽宁高院提出上诉，终被驳回。

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