黄安称死后骨灰撒海峡中线 遭讽“请勿乱倒废弃物”

号称台独克星的艺人黄安近日又出豪言，他在28日发微博分享遗愿，称死后将把骨灰撒在台湾海峡中线。不过此番豪情壮志立即遭到台湾作家和网民们的无情嘲讽。

台湾联合报报道，黄安在微博上表示，“将骨灰撒在台湾海峡中线，望着台湾、拥抱祖国大陆。”谈起自己的心脏问题，黄安比喻男人50岁的心脏就如里程5000公里汽车的发动机，必须定时休养。他也感叹说，“心脏病勉强说只有一个好处：病发立刻就走，不必挣扎。”

黄安还交待好自己的后事：“走后火化、不发通知、不立墓碑、不办告别式，骨灰撒中线。”他同时乐观地说，“如果还有什么，等我能过了15年，70年的时候再补充吧”，期许自己说着的每一天都进步学习、随手做善事。

在下个月的56岁生日前夕，黄安谈起自己的身后事。不少网友在其微博下面劝他“想开点”，多关心自己的身体状况，积极乐观地养病。

但不少台湾网民认为，既然黄安自称“中国人”，那死后就别想再与台湾沾上边，纷纷酸说，“有想过台湾海峡的感受吗”、“直接冲马桶最快”、“请不要侮辱台湾海峡”。“宅神”作家朱学恒也在脸书上分享相关新闻，并酸道，“请勿乱倒废弃物，谢谢。”

演艺重心放在大陆的黄安已在北京定居多年，去年因心肌梗塞返台治疗。不少台湾媒体争相报道，形容其“被抓包使用台湾医保”，引起外界批评。对此，民进党立委林俊宪曾研议提案修正健保法，将资格增列为“国人海外所得未在国内缴税者，且6个月内未有入境中华民国者，即使依规定缴交健保费，也不适用健保就医”。

此番言论遭黄安在微博怒骂，并爆粗口，称干脆将此叫做“黄安条例”算了。双方争锋相对，台湾网民在社交媒体上发布调查讨论，寻求大家对此事的看法。从调查结果来看，大多数参与投票的线民认为，像黄安这种人“太过投机，出国停保、回国加保享健保资源，应设限”。

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