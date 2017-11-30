台环保署长：明年520空污没减两成 负政治责任

昨天是今年入冬以来台湾空气品质最糟的一天，全台都进入“毒气室”等级的空污状态。环团质疑，台政府对昨天这全台性的空污惨况不仅预警失灵，也没具体行动，对政府非常失望。

台湾联合报报道，台湾环保署长李应元表示，他的压力很大，面对空污也请外界提供，政府有哪些继续精进的部分，也欢迎提供；他表示，面对空污减量，他要负完全责任，现在民众对健康要求环境很高，他也会加紧努力。

李应元表示，空污减量不可能一天就改变，因此他提出两年减少20%(基准年为2015年)，2016年减10%、2017年减20%，总共4年要减少50%，若明年520没有完成空污红色警戒占日数减量20%，他会负起政治责任。

李应元也向全民请求，向全民提出拜托，首尔可以节省一座核电厂，台湾可不可以节省一座火力发电厂，若按人口比例换算，一个人节省1000度即可。从日常生活也可以改变，尽可能搭捷运，台北的捷运网络的便利，主要是因为工厂都移到别的地方去了，这是全民努力的结果，因此面对空污，希望民众不要过度紧张，台湾已经逐步在改善，国民共同尽责任。

李应元也坦承，现行台湾的空污预警措施不够彻底，昨天这样的状况，第一阶段请欣达电厂、台中火力电厂降载，并非预警失效；他说民众的要求可以理解，由于空污的区域变化大，每个地方都应该因地制宜，民众也可以从手机App获得空污资讯。

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