乐视14亿叫卖总部大楼 中介公司：恐难脱手

久久等不到贾跃亭回国的乐视，似乎终于走上了变卖物业资产以换取资金的“末路”。《北京晚报》报道，乐视已委托北京多家中介公司出售位于东四环的总部大楼——乐视大厦，报价14亿元（人民币，下同）。物业被认为是乐视剩余的为数不多的有价值的资产，可即便这样，多家公司都向记者透露卖楼难度巨大。

昨天，多家中介公司的经纪人在朋友圈中挂出了整售乐视大厦的消息。随后，经纪人证实，这栋正是乐视总部大楼。“楼里好像还有人办公，但房源确实委托给几家中介公司挂出来了。”一位了解内情的门店店长告诉记者。

位于东四环的乐视大厦，原名宏城鑫泰大厦。2013年，乐视随着业务的发展，原有办公大楼已无法容纳员工人数，遂于当年整体搬入宏城鑫泰大厦。2014年，乐视买下宏城鑫泰大厦，更名为乐视大厦，成为乐视集团的总部大楼，隶属于乐视控股的资产。

“尽管总部大楼的产权不在乐视网，但通过整栋出售的行为可以看出，乐视的资金链条依然很紧张。”一位人士称，物业资产已经是乐视剩余的为数不多、易于脱手的资产了。

虽然是北京核心地段商业楼宇，但地产圈人士对乐视大厦脱手都很悲观。一位店长表示，“大家都知道，乐视大厦处于抵押之中，乐视又有债务纠纷，这对买家来说犹如一个烫手山芋。”

今年4月份，易到创始人周航怒斥乐视，称乐视控股以名下乐视大厦作为抵押，以易到为主体，获得了一笔14亿元的联合贷款。周航的这一言论，将易到推入舆论旋涡，也将乐视大厦的金融操作公之于世。

对照周航的表述，此次14亿元的报价，和当年的贷款额度一致。“这么大额的标的，谁想当买家都得先搞明白深藏于内的债务纠纷。”中介公司表示，目前乐视只是委托代理，还没有进行房源核验，“目前还不知道谁是真正做主的人。”

处于抵押中的资产，购买起来有何风险？房地产业内人士对此表示，“如果只是单纯抵押没有债务纠纷，其实只要办理解抵押即可，但乐视是深处债务旋涡的。”资深人士称，乐视欠债多，债权人有权要求财产保全，也许在乐视卖楼的同时，法律程序已经走在前面，那就很可能出现过户之前资产被法院查封的风险。“也许，对乐视来说，最可能的还是走司法拍卖途径。”

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