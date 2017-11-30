港体坛性侵事件 敬佩吕丽瑶勇气 林郑：为勇敢行为鼓掌

香港行政长官林郑月娥30日在回应香港跨栏女子运动员吕丽瑶遭到性侵一事时表示，对事件感到难过，对吕公开事件的勇气感到敬佩，形容对方做法勇敢，要为吕的勇敢行为鼓掌。

香港星岛日报网报道，林郑月娥指出，已责成警务处长跟进事件。她呼吁受性侵受害人向社署寻求协助，强调政府会严肃处理儿童性侵犯事件。

她表示，政府会竭尽所能保护小朋友，保护儿童是社署天职，呼吁任何人如受到性侵犯时，可向社署热线寻求协助。

今年23岁的香港女子跨栏代表吕丽瑶在社群媒体表示，13岁时曾遭教练性侵犯，香港体育协会暨奥林匹克委员会表示关注。

吕丽瑶的母校培正中学也发表声明，表示对其遭遇深感难过，并对性侵儿童的施害者予以严厉谴责。

校方表示，吕丽瑶约于3周前已主动向学校透露将会公开事件，学校知悉后随即停止有关外聘教练的工作。校方强调全力支持吕丽瑶公开事件，也不会姑息性侵事件。

吕丽瑶今天（30日）稍早时在社群媒体留言，表示今年暑假看到台湾女作家林奕含案件，想起自己小时候也有被性侵的经历，但当时没有勇气公开。

她说，数月前，看到金牌女将马罗尼（McKaylaMaroney）在社群媒体自白曾被队医性侵犯后，令她公开曾遭性侵的念头再起。她说，事隔多年，今天终于有勇气说出真相，目的之一是唤起大家对儿童性侵犯的关注，以及鼓励不幸者勇敢地站出来。

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