2018年解放军将从八个方面大抓军事训练

11月30日下午，中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦在国防部例行记者会上表示，2018年，围绕提高部队备战打仗能力，解放军将从八个方面大抓军事训练。

据中国国防部消息，有记者就2018年解放军在军事训练方面的新举措提问，吴谦回答称，2018年，围绕提高部队备战打仗能力，全军将大抓军事训练，重点做好以下八个方面工作：一是深化作战问题研究，以先进的军事理论牵引训练发展。二是紧盯国际战略格局调整和我国周边安全形势发展，强化部队使命课题针对性训练，确保能够随时应对各类安全威胁，果断处置各种应急突发情况。三是严格依法治训、按纲施训，颁发新一代军事训练条例和训练大纲，完善训练法规制度、规范训练内容标准和运行秩序。四是适应国防和军队改革调整变化，按照新的战略安排，构建新时代具我军特色的军事训练体系。五是扎实打牢部队战斗力基础，强化作战指挥训练，加大技战术基础训练，突出新装备部队训练，实现战斗力新的增长。六是坚持从实战需要出发，从难从严训练，着力深化实战化军事训练，持续整治训练作风。七是加强军事训练中外交流合作，深化和拓展与相关国家军队联合训练，打造军事交流合作重要品牌、增进友谊，互学互鉴。八是大力改善部队训练条件，推动重点规划项目建设，加快推进先进技术转化为训练手段，统筹全军训练资源开放共享使用，提高训练保障的信息化、精细化、规范化水平。

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