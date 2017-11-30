房峰辉是否被查？国防部发言人：不了解情况

（早报讯）针对原中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉被查的传闻，中国国防部发言人既不证实也不否认，昨天以“这个情况我不了解”首次公开回应。

新华社28日公布了中央军委原委员、中央军委政治工作部原主任张阳在家自缢身亡的消息。这引起外界猜测今年8月被突然免职的房峰辉，目前是什么情况。

国防部发言人吴谦今天在每月例行记者会上被香港媒体问及房峰辉的情况时，仅以“你谈到的这个情况我不了解”回答。这段问答没有出现在国防部网站公布的记者会实录。

针对《环球时报》关于张阳自杀后犯罪事实怎么处理的问题，吴谦没有直接回答，只是重申中国军队始终坚持依法治军、从严治军，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、常震慑，坚决清除一切侵蚀军队健康肌体的病毒，为实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队提供坚强政治保证。

《北京青年报》微信公号“政知圈”28日的文章，将张阳与房峰辉将以及解放军原总政治部主任李继耐上将联系起来。

文章说，2004年12月，张阳出任广州军区政治部主任，房峰辉时任广州军区参谋长。至2007年房峰辉任北京军区司令员，张阳接任广州军区政治委员时，两人在一个班子里搭档了近三年。2012年10月，张阳出任总政治部主任，其前任为李继耐上将。

文章说：“李继耐早年曾任总装备部部长，2004年9月接替徐才厚成为总政治部主任。也就是说徐才厚、李继耐、张阳先后担任总政治部主任一职。”

坊间消息称，房峰辉和2012年10退休的李继耐目前都在接受调查。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

免费试阅14天