回应朝试射ICBM 中国国防部：军事手段不能成为一个选项

针对朝鲜再次试射洲际弹道导弹一事，中国国防部新闻发言人吴谦昨天（30日）在北京例行记者会上表示，在解决半岛问题上，军事手段不能成为一个选项。

据中新社报道，朝鲜前天（29日）再次试射洲际弹道导弹。很多专家认为，朝方的相关技术有长足的发展。此外，美国国防部长马蒂斯表示，朝方的导弹已经可以打到全世界任何地方，是极大的威胁。

美国参议员也表示，如果美国总统特朗普在朝鲜政权毁灭和美国本土毁灭之间必须要作出选择的话，他会选择摧毁朝鲜政权。

对此，吴谦表示，在半岛问题上，中方“三个坚持”的政策坚定不移，对朝方有关发射活动表示严重关切和反对。

吴谦强调说：“我们认为在解决半岛问题上，军事手段不能成为一个选项。”

另一方面，美国防部官员上周证实，特朗普访问北京前，中国试射了东风-41型洲际弹道导弹。

对此，吴谦回应称，中方按计划进行的导弹研制是正常的，不针对任何国家、地区和特定目标。

他说，中国一贯奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，发展武器装备是为了满足维护国家安全的需要。

至于外界关注的反导系统“萨德”问题，吴谦重申，中方坚决反对在韩部署“萨德”系统的立场没有改变。

他指出，根据两国外交部门达成的共识，中韩两军将就“萨德”有关问题进行沟通。

吴谦表示：“但‘解铃还须系铃人’，停止‘萨德’部署进程，撤除‘萨德’装备才是解决问题的根本之道。中国军队将继续采取应对措施，坚决维护国家安全。”

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