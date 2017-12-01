上海质监局再约谈宜家 要求切实履行产品召回义务

上海市质量技术监督局昨天（30日）发布消息，指针对近期宜家在美国和加拿大地区召回部分抽屉柜产品但不涉及中国市场的情况，已约谈宜家（中国）投资有限公司。

中新社引述上海市质监局表示，此次约谈针对社会关注的宜家“马尔姆”橱柜系列产品召回情况，要求企业切实履行召回义务，立即组织开展缺陷调查分析，采取有效措施确保消费者人身、财产安全。

据报道，宜家（中国）代表约谈中，就近期宜家北美市场再次召回部分抽屉柜产品情况进行了说明。此外，也就相关缺陷产品信息、召回处置措施等回答了上海质监部门的提问。

宜家在北美地区近日召回1730万件抽屉柜引发关注，召回原因是该款抽屉柜今年5月倾倒致一名男童身亡。截至目前类似事故已造成八名儿童死亡。

宜家方面消息称，此次产品召回地区仅限美国和加拿大地区。

中新社28日实地探访发现，目前宜家北美市场召回的部分抽屉柜产品，仍在上海宜家商场有售，商场内所有相关商品严格按照“牢牢固定”的安装标准展示。

宜家中国区公关经理许丽德在接受媒体采访时说，去年宜家就已经召回“马尔姆”系列家具。此次再次召回，是因为今年5月在美国发生了一起柜子倾覆致使儿童身亡事件。

针对中国在售的相关产品，许丽德说，现在“马尔姆”系列抽屉柜的包装里都搭配有固定配件，并要求消费者在安装使用过程中要将柜子固定在墙面。此外，宜家官网、微博、微信等也都发布了“牢牢固定”的提醒信息。

许丽德强调，抽屉柜产品包括宜家在售的“马尔姆”系列的抽屉柜家具，只有固定在墙上才是安全的。目前，该系列家具在中国没有召回计划。

上海市质监局指出，实施缺陷产品召回，是预防和消除产品缺陷可能导致的伤害，保障消费者人身、财产安全的重要手段。对此，企业要高度重视，将消费者权益保护放在突出重要位置，积极妥善处理产品质量问题。

此外，也要认真组织调查，严格依照法律法规规定的要求，积极开展缺陷产品调查分析，评估产品质量安全风险；要体现社会责任，积极主动承担起企业的产品质量主体责任。

事实上，这已不是上海质检部门第一次约谈宜家。2016年，美国消费品安全委员会宣布，由于存在可能翻倒的风险，宜家集团已经同意在北美市场上召回约3560万个床头柜和梳妆台。

彼时召回范围也仅限北美地区，且宜家方面明确表态，不会在中国召回同款产品。这款存在倾覆风险的102个子系列抽屉柜中，有22个正在中国销售。

2016年7月3日，上海市质监局与上海出入境检验检疫局联合就此约谈宜家公司，要求宜家公司切实履行企业质量安全主体责任，认真排查产品安全隐患，确保消费者人身财产安全。

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