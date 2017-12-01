在三无基础上做换头手术 黄洁夫：对生命不敬畏

针对近日社会热议的“换头手术”，中国人体器官捐献与移植委员会主任黄洁夫表示，这违背了中国的器官移植条例，从技术、伦理、医学道德上都是不可行的。

据中新社报道，黄洁夫昨天（30日）在北京举行的2017中国器官移植发展基金会宣传工作会议上作出上述表示。

有英国媒体报道，意大利神经学家塞尔焦·卡纳韦罗宣布，经过长达约18小时的手术，他与中国哈尔滨医科大学的团队成功将一具遗体的头与另一具遗体的脊椎、血管和神经接驳。

黄洁夫表示，上个世纪就有科学家做了头颅移植，将一只狗的头颅移植到另一只狗身上，狗在术后一天不到就死了。到目前为止，动物的头颅移植实验从来没成功过。

黄洁夫指出，现在医学还不承认头颅移植的科学性。

他指出，头颅移植理论上有两个不可逾越的技术难题。一是要把颈部、骨头、神经、淋巴管等天衣无缝地恢复到原状；脊髓有很多通道，杂乱无章，不可能切断后还能连接，而且中枢神经元是不可能再生的，这是技术上不可逾越的障碍。

另外还有免疫排斥的问题。躯体移植需要大剂量免疫药物，那存在很大副作用，所以是根本没法解决的问题。

黄洁夫说：“头颅移植后，是头颅还是躯体来认定这个个体，目前伦理上没有论定。”此外，从医学道德讲，应该首先考虑的不是能不能做，而是应不应该。

他说，在实验没有证据，科学没有依据，动物没有成功的基础上做这个，这是对生命的不敬畏。

免费试阅14天