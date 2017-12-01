点外卖不洗碗即“丧失妇道“” 抚顺女德班被炮轰洗脑

中国地方出现以宣扬国学为名举办所谓的“女德班”，当中辽宁抚顺的传统文化教育学校就被揭在其“女德班”中向学员提倡四项所谓的“婚姻基本原则”，包括“打不还手，骂不还口，逆来顺受，坚决不离婚”。

此外，“女德班”也向学员灌输“女子就应该在最底层”“点外卖不洗碗已丧失妇道”等具争议性的观念，因而引起大批中国网民非议。

据网媒“香港01”昨天（30日）报道，引发争议的抚顺市传统文化教育学校2011年时，经抚顺市民政局批准开办，表示为各界人士免费提供学习“传统文化”的机会。其在郑州、三亚、温州等地更设有分校。

涉事的“女德班”则声称主要对学员教授《女诫》《弟子规》等古籍经典，同时还有其他如烹饪、缝纫、打扫等家务技能。

不过，有中国媒体近日暗访发现，原来这个“女德班”的课程内容绝对是非比寻常。除提倡“打不还手，骂不还口，逆来顺受，坚决不离婚”这四项所谓的婚姻基本原则外，也要求学员为自己违背“女子性德”而向孔子画像下跪道歉。

此外，也指无论丈夫说什么，一律回答“好、马上”，强调女人本就是“为别人服务而来”，而且表示“女强人下场都不好”。

“女德班”在教授有关家务的课程时，导师还借题发挥指出，点外卖不洗碗已经“丧失了妇道”。“女德班”也要求学员以双手洗蹲厕时，要唸唸有词的说“它（蹲厕）脏，那我们的心比它还脏”。

至于在讲述关于折叠被褥的技巧时，导师指“因为昨天晚上（被褥）给我温暖了，它（被褥）让我感受到爱了……那我也爱它，让它干干净净，整整齐齐的。”

不过，要数导师“金句”之最，可算是在一众学员正在伏地擦地板时，她指出“女子不应该就是往上走，就应该是在最底层”。

中国媒体暗访的片段昨天在网上曝光后，立即引起网民狠批。

网民纷纷表示，这不是在培养“女德”，而是在培养奴隶，而且是任劳任怨、任打任骂的奴隶。

也有网民质疑，“为什么还有这样将‘糟粕’当成宝传承下来的学校？”“应该以邪教组织查处”。

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