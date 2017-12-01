新北再现纵火案致一死五伤 警初判债务纠纷酿祸

台湾新北市近日频发纵火案。继昨天（30日）凌晨新庄区纵火案之后，当晚土城区又发生一起纵火案，致一死五伤惨剧。警方到场调查，初步研判是债务纠纷所致。

据中通社今天（1日）报道，新北市土城区鼎玉铉鹅肉店昨晚8时41分左右发生火警，造成50岁张姓男子死亡，60岁许姓老板娘等五人受伤。

警方调阅监视器画面发现，案发时一辆黑色轿车停在鹅肉店门附近，车上下来两个人，提着红色塑胶桶。

目击者看到两人朝着店内泼洒有松香水味道的液体，随后引发大火。

警方初步研判是债务纠纷所致，并锁定涉案黑色轿车。

当局于今天凌晨4时30分持新北地检署核发的拘票，前往台中市东区信义街，将吴姓车主和一名吴姓男子带同到案、侦办。

据报道，这起纵火案中，受伤的许姓女子昏迷指数3，目前仍在医院急诊室加护病房观察中。此外，警方今天上午还将报请检察官相验张姓死者。

另据报道，鹅肉店纵火案发后，警消获报共出动159人、33辆消防车到场迅速灭火。

新北市副市长侯友宜也到场指挥并强调，已指示警方用最快的速度，尽速将纵火嫌犯绳之以法。由于纵火犯是不特定故意杀人，司法应判重刑严惩不法。

新北市府发言人张其强则表示，连续两起纵火案，如此恶性重大的犯罪，必须要以最严厉的法律制裁，对无辜的被害伤亡者及他们的家属，才有个最起码的交待。

此前，新北市新庄区一个巷弄内昨天凌晨发生一起纵火案，共毁损九辆机车。警方循线逮捕涉嫌纵火的49岁黄姓妇人送办，黄妇供称因心情不好纵火。

11月22日晚间，新北市中和区一栋公寓出租套房发生火警，大火造成九死两伤悲剧。警方追查火警原因，翌日循线逮捕纵火犯嫌缅甸华侨李男。

警方调查，李男早些时候曾涉嫌两件纵火案，本次疑为挟怨报复而纵火。

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