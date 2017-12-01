北京市第十四届人大常委会四十二次会议，今天（1日）上午决定任命杨斌为北京市副市长。

据中新社报道，北京市代市长陈吉宁当天就市政府提请的决定任命议案作说明。

陈吉宁说，杨斌政治素质好，大局观念强。结合首都“四个中心”定位，把通州的发展融入非首都功能疏解和京津冀协同发展大局，把中央的精神融入城市副中心建设具体实践，体现了较强的大局意识。

陈吉宁表示，杨斌任中共通州区委书记以来，认真贯彻中央和市委建设北京城市副中心的决策部署。

此外，也有针对性地提出“补短板，强基础，调布局，留空间，重管理，优环境，高水平，谋发展”的工作思路，结合制定“十三五”（2016－2020年）规划，进一步明确发展目标、空间布局和重点任务，为实现地区更高水平发展奠定基础。

根据人民网地方领导资料库信息显示，杨斌生于1961年12月，山东昌邑人，1983年9月参加工作，北京建筑工程学院给排水专业大学毕业，在职研究生，经济学博士，教授级高级工程师。

杨斌曾任北京市第一城建开发公司副经理、经理，北京城市建设开发集团有限责任公司副经理，北京城市开发集团有限责任公司副总经理，北京地铁建设管理有限责任公司党委副书记、总经理，北京地铁集团有限责任公司副总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司党委书记、董事长。

此外，杨斌也历任北京市住房和城乡建设委员会党组书记、主任，市重大项目办党组副书记、主任，中共北京市通州区委书记，中共北京市第十一届委员会委员。

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