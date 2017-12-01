习近平主持政治局会议 审议《中共党务公开条例（试行）》

中共中央政治局昨天（30日）召开会议，审议通过《中国共产党党务公开条例（试行）》。上述会议由中共中央总书记习近平主持。

据中新社报道，会议指出，推进党务公开，是贯彻落实中共十九大精神的重要举措，是发扬中共党内民主、发展社会主义民主政治的必然要求。

此外，对于推进全面从严治党，加强党内监督，充分调动全党积极性、主动性、创造性具有重要意义。

《条例》制定出台，也为做好党务公开工作提供了基本遵循，有利于推进党务公开工作制度化、规范化、程序化。

会议强调，党务公开政治性、政策性强。要坚持正确方向，认真贯彻落实“习近平新时代中国特色社会主义思想”，把党务公开放到“新时代坚持和发展中国特色社会主义”“推进党的建设新的伟大工程”的实践中谋划和推进，把坚持和完善中共的领导要求贯穿到党务公开全过程和各方面。

此外，要坚持发扬民主，保障党员民主权利，落实中共党员知情权、参与权、选举权、监督权，更好调动中共全党积极性、主动性、创造性，及时回应党员和群众关切，以公开促落实、促监督、促改进。要积极稳妥、有序推进，统筹各层级各领域党务公开工作。

会议也要求，中共各级党委要认真抓好《条例》的学习培训和宣传解读，全面准确掌握《条例》的主要内容和工作要求。要加强对党务公开工作的组织领导，紧密结合实际抓好贯彻落实。

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