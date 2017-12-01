京津冀今起三天将现中至重度空气污染过程

中国环境监测总站昨天（30日）发布污染过程提示，预计今天（1日）至星期天（3日），扩散条件不利，京津冀区域中南部部分城市将出现中至重度空气污染过程。北京、天津、石家庄、济南、太原、郑州等地将受影响。

预报显示，昨天夜间污染带形成于太行山东侧和山东西部地区。

今明两天，京津冀区域盛行偏南风，存在自南向北的输送过程。京津冀区域主要城市近地面可能出现逆温，污染带扩展至京津冀及周边区域整体，污染水平以中至重度为主。

预计本次污染过程影响范围包括北京、天津、石家庄、保定、唐山、邢台、邯郸、济南、太原、郑州等。其中明后两天期间污染程度最重，部分城市PM2.5小时浓度峰值可达每立方米200至250微克。

中国环境监测总站预计，今天，扩散条件转差，京津冀区域北部和山东东部空气质量以良至轻度污染为主。河北中南部、山东南部山西大部和河南北部，则将以轻至中度污染为主，部分地区可能出现重度污染。

明天，扩散条件不利，受持续偏南风的区域尺度传输影响，污染加重。预计京津冀区域北部以良至轻度污染为主。河北中南部、山东大部、山西南部和河南北部空气质量，则以中至重度污染为主，部分地区可能出现短时严重污染。

后天白天起，受西北冷空气影响，污染形势将自北向南逐步缓解，但京津冀区域南部仍维持污染状态。京津冀区域北部空气质量以轻至中度污染为主，河北中南部、山东大部和河南北部以中至重度污染为主，部分城市可能出现短时严重污染。

预计本次污染过程有望在下周一（4日）傍晚基本结束。但河南北部、山东西部等地受上游污染物传输影响，局地将残留有中至重度污染。

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