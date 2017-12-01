耿爽：陈晓东访问津巴布韦将促进中津友好合作

中国外交部发言人耿爽昨天（30日）在北京例行记者会上表示，相信在中国和津巴布韦的共同努力下，正在津访问的中国政府特使陈晓东一行必将进一步促进中津传统友好合作关系发展。

中新社引述耿爽说，应津巴布韦政府邀请，中国外交部部长助理陈晓东作为中国政府特使访津，已拜会该国总统姆南加古瓦，并将会见代外长蒙本盖圭。

耿爽介绍称，陈晓东向姆南加古瓦转达了中国国家主席习近平的口信。习近平在口信中再次祝贺姆南加古瓦总统就职。

习近平强调，中国和津巴布韦是好朋友、好伙伴、好兄弟。长期以来，双方相互理解、相互支持，双边关系经受了时间和国际风云变幻的考验。

此外，中方坚定支持津巴布韦走适合本国国情的发展道路，相信津巴布韦政府和人民有智慧、有能力处理好内部事务。

中方也将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，在平等互利、合作共赢基础上加强对津合作，继续在力所能及范围内，为津巴布韦经济社会发展、人民生活改善提供帮助。

据报道，姆南加古瓦感谢习近平的祝贺，并转达对习近平的问候。

姆南加古瓦表示，中国政府特使是他正式就职后接待的第一位外国政府特使，体现了津中之间历久弥坚的特殊友谊。

耿爽说：“双方并就深化中津传统友谊、加强各领域务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。我相信，在中津双方共同努力下，此访必将进一步促进中津传统友好合作关系发展。”。

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