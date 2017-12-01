八项规定五年成绩单：逾26万人被处理

中共中央纪委监察部网站昨天（30日）公布中央八项规定实施五年以来的“成绩单”。数据显示，截止2017年10月31日，中国全国已累计查处违反八项规定精神问题19万3168起，处理26万2594人，给予党政纪处分14万5059人。

据新华网报道，从级别分布来看，省部级被处理的人数为24人，其中给予党政纪处分的22人；地厅级被处理的人数为2329人，给予党政纪处分的1555人；县处级被处理的人数为1万9619人，给予党政纪处分的1万1882人；乡科级被处理的人数为24万零622人，给予党政纪处分的13万1600人。

从违规类型来看，提供或接受超标准接待、接受或用公款参与高消费娱乐健身活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规等问题共6万2051起，占总数的32.1%。

此外，违规配备使用公务用车、违规发放津补贴或福利、违规收送礼品礼金三类问题比较突出。

其中，违规配备使用公务用车问题共3万5597起，占总数的18.4%。违规发放津补贴或福利2万6741起，占总数的13.8%。违规收送礼品礼金问题共2万1313起，占总数的11%。

另一方面，大办婚丧喜庆、违规公款吃喝两类问题也较为突出，总数均超过1万起。其中大办婚丧喜庆问题共1万9469起，违规公款吃喝问题共1万6615起，分别占总数的10%、8.6%。

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