超过伦敦西区 戴德梁行：香港跃升为全球写字楼租金最昂贵市场

全球知名房地产服务商戴德梁行昨天（1日）最新发布的报告称，香港已超过伦敦西区成为全球租金最昂贵的写字楼市场。

据中新社报道，戴德梁行《全球写字楼租金概览》（Office Space Across The World）年度报告统计了全球58个国家215个写字楼市场的租金成本情况。

报告也对全球新建或翻新的写字楼办公场所依据每个工位的租金成本和空间密度进行排名。

报告称，有限的供应量和中国内地企业的强劲需求推动香港年均租金成本上涨5.5%，至2万7431美元（3万6976.17新元）。

相反，由于货币贬值，伦敦的租金成本自2016年以来下降了19%，每个工位年均租金成本为2万2665美元。

巴黎虽然租金成本约为伦敦的一半，并在今年出现了下降，但仍位居排行榜的前10位。

在过去12个月里，全球每个工位的年均租金成本上涨了1.5%。主要是由于美洲和亚太地区租金成本的上涨，其中美洲增长了4.2%，亚太地区增长了3.4%。

欧洲、中东及非洲地区则下跌了1.3%。汇率波动是导致排名产生变化的重要因素之一，对于关注当地租金成本的企业来说，同房地产市场的波动相比，汇率的波动将是他们明年的关注重点。

报告指出，从更长远的角度来看，当人才和企业转向新兴经济体时，全球的租金成本也将会出现一些调整。预计到2025年，全球500强企业中45%以上的企业将来自新兴市场，而1990年这一比例仅为5%。

报告作者、戴德梁行欧洲、中东和非洲研究部Sophy Moffat表示，香港和伦敦是目前为止最昂贵的写字楼市场，但在数字时代，二线城市开始以工业时代不可能出现的方式进行竞争。与全球老牌竞争者相比，斯德哥尔摩、奥斯汀和首尔等城市的排名正在不断上升。

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