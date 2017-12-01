新北连发多起纵火案 朱立伦冀速审严惩遏止

台湾新北市近日连续发生多起纵火案，备受瞩目。该市市长朱立伦今天（1日）受访表示，对于重大公共安全事件，希望司法速审严惩。此外，也要求警方全面掌控有纵火刑事纪录的列管人口，以遏止纵火再发生。

据中通社报道，新北市土城区一家鹅肉店昨天（30日）晚间遭纵火致一死5伤，当天凌晨，新北市新庄区发生机车遭纵火案，共毁损九辆机车。此前的11月22日晚间，新北市中和区一栋公寓出租套房也遭纵火，造成九死二伤悲剧。

新北市短短八天时间内，连发三起纵火案，并导致多人伤亡，引发社会广泛关注。

对此，朱立伦今天受访时呼吁检方与法院对纵火案速审速判，以最严厉的制裁，遏止纵火案再次发生。

朱立伦指出，连续发生纵火案是非常严重的治安事件，也造成严重的公共安全伤亡，这是全台湾大家要一起面对的问题。

朱立伦表示，希望法院对已经被逮捕的纵火被告，能够速审速判，且绝对要用最严格的判决。他认为，只有最严厉的制裁，才能遏止纵火再发生。

此外，对潜在的纵火因子，包括住宅的安全、可能的治安人口，特别是有纵火刑事纪录的列管人口，朱立伦也要求警方都要加强全面掌控。

另据报道，检方表示，新北市警察局长胡木源、刑警大队长廖训诚今天也拜会新北地检署检察长朱兆民，讨论纵火案的后续侦查作为。

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