讽刺赖清德 台行政院站牌、路标被更名“功德院”

台湾行政院长赖清德因“功德说”言论引发争议。有台湾青年团体为此发起活动帮行政院“正名”，行政院附近的路标及站牌被贴上贴纸改成“功德院”，并批评赖清德屡向资方倾斜，漠视劳工权益。

据中通社今天（1日）报道，10月下旬时，赖清德在立法院备询时谈到消防员捕蜂捉蛇，称是“做功德的事情”。

时隔一个月，赖清德日前针对照顾服务员薪资表示，月薪3万元（新台币，1400新元）好像不划算，且工作条件已经超过忍耐的程度。但赖清德表示，希望他们把这份工作当作“做功德”。

对此，青年团体批评赖清德，屡屡以“功德论”来敷衍回应特定族群所处的不公平劳动环境。

此外，当局在面对社会问题时，不去从制度面上找寻解决对策，反而劝勉遭受不公待遇的一方调整心态来“做功德”，根本是本末倒置。

青年团体强调，此次行动将行政院更名为“功德院”，一方面是讽刺政府失能。另一方面则仍旧期盼，政府能经由制度真正地对全体人民“做功德”，通过税赋改革进行财富重新分配，让每个人都能享有富足且有保障的生活。

对此，台北市政府今天表示，目前已经派员做清洁，把贴上贴纸的路标、站牌复原。

至于罚则的部分，待清洁工作完成后，再观察团体会不会还有后续的行为；如果没有的话，这次的案例就当一般的清洁工作处理。若再有类似情况发生，当局会与法务部研究适用何法规，以妥适因应。

赖清德当天出席活动时则简短回应，年轻人有创意，自己不以为意。

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