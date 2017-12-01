涉案额约2.8亿元 粤半年侦破食药品互联网违法刑事案近70宗

广东半年来侦破食品药品互联网违法犯罪刑事案件68宗，涉案物品金额约2.8亿元（人民币，下同，5700万新元），主要为减肥类、壮阳类、调脂类产品。其中，涉案金额（货值）超过1亿元的案件有两个。

据中新社今天（1日）报道，自2017年5月开始，广东省食品药品监督管理局及该省公安厅等部门联合开展打击利用互联网实施食品药品违法犯罪“清网行动”专项行动。

截至昨天（30日），当局对808宗案件进行行政处罚，涉案货物共3800多万元；侦破刑事案件68宗，抓获犯罪嫌疑人236人，打掉窝点72个。

据报道，在执法机关摸排及大数据技术协助下，广东省湛江市和江苏省苏州市今年11月，端掉一个通过网络销售假冒美国品牌“康宝莱”产品的犯罪团伙。

据初步统计，该案的非法所得及涉案产品货值近3000万元。据了解，上述假冒产品累计销售金额约1800万元，两省食药监部门等正在追回相关产品。

深圳市市场稽查局今年10月，则切断一条从日本购进未经相关注册的避孕套，并在多个电商平台销售的违法经营链条。

该涉案企业销售的避孕套外包装上无任何中文标识，且无法提供产品检验报告，其产品安全性、有效性无法得到保障。目前案件合计查没避孕套近5000盒。

广东省食品药品监管局稽查局副局长卢君强介绍说，食品药品互联网违法案件全过程网上交易具有很强的隐蔽性和欺骗性；涉案人员身份信息、经营地点等关键信息难以确定。同时，证据灭失的可能性较大，案件查办工作存在困难。

卢君强表示，消费者通过网络购买商品时，应当选择生产厂家官网，或者经过第三方平台严格审核认证的官方店购买，并索取发票等相关票据，切勿贪图便宜购买价格远低于厂家正常价格的保健品。

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