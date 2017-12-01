蓝委号召台湾中部居民参与“反空污大游行”

对于近日台湾空气污染严重，中国国民党籍多名立委，偕同多个民间团体召开记者会，宣布将于12月17日号召中部居民于台中市府前举行“反空污大游行”。

据中通社报道，卢秀燕、江启臣、许淑华、张丽善、颜宽恒、马文君等国民党立委，今天（1日）上午与台湾健康空气行动联盟理事长叶光芃在立法院召开记者会。

他们呼吁台中市政府收回台中火力发电厂燃煤许可证，也宣布台湾健康空气行动联盟在17日所举办的反空污大游行，会坚定且扩大举行。

卢秀燕表示，民进党上任后大力废止核电执照，致使燃煤成为台湾发电主力，无疑是强迫民众在空气污染跟电力使用间做选择。她建议游行当天穿上灰色或黑色的衣服，表示对肮脏空气的不满。

江启臣则说，环保署长李应元说若治理污染未达标会提辞呈，但他们要的不是下台，是新鲜的空气。他建议台中市府应先减量，再发执照。

张丽善表示，民进党的能源政策草率、急就章，在绿色能源相关政策未明时，就大举废止核电。她质疑台湾总统蔡英文“非核家园”的口号终究走向“肺癌家园”。

对此，环保署空保处长蔡鸿德表示，空污改善不是一下能做得到，环保署也一直要求台电机组必须改善。

台中市长林佳龙则回应说，市府已经努力要求台电减煤，而且总要给时间汰换旧设备。他也称，希望改善空污可以变成全民运动，而不要成为政治人物的选举运动。

免费试阅14天