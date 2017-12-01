张建宗访北京 冀把握国家机遇推进香港发展

香港政务司司长张建宗今天（1日）在北京表示，国家有关部委对香港参与“一带一路”和粤港澳大湾区建设都鼎力支持，希望香港找准机遇，推进长远发展。

据中新社报道，张建宗前天（29日）抵达北京，连日来访问了国家行政学院、国家人力资源和社会保障部、外交部、国务院港澳事务办公室等部委和机构。他今天在北京会见媒体时作上述表示。

张建宗说，香港公务员必须掌握国家发展的最新情况，通过国家行政学院的有关培训，香港公务员能充实这方面知识。

他表示，希望进一步加强香港公务员培训，使他们能够掌握国家发展等方面的机遇。

另据香港特区政府官网消息，张建宗参观国家行政学院时表示，香港计划建立公务员学院，加强对公务员的培训，期望能进一步巩固双方的合作。

拜会外交部副部长张业遂时，张建宗感谢外交部为在外遇事港人提供协助，以及支持特区政府在海外增设经济贸易办事处。

他也表示，香港非常重视参与“一带一路”建设的工作，并已制定相应的政策和措施，从多方面入手，以把握当前机遇，推动香港持续发展。

这是张建宗就任政务司司长后首次正式访问北京。在京期间，他还与当地港人团体代表及学生会面，了解他们在内地工作、生活或学习的情况，并鼓励他们把握国家发展所提供的机会。

张建宗表示，返港后会利用有关网络，帮助香港青年在内地创业，进行事业发展。

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