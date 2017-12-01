首条哈尔滨至新加坡直飞航线今天正式开通

一架由新加坡飞往哈尔滨市的客机今天（1日）降落在哈尔滨太平国际机场，标志着中国最北部的省会城市哈尔滨与新加坡之间的首条直飞航线正式开通。

据中新社报道，哈尔滨市地处东北亚中心地区，是中国最北的省会城市，也是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。新加坡则是东南亚传统的旅游热点，是“一带一路”沿线国家之一，也是亚洲重要的服务和航运中心之一。

据黑龙江省机场集团相关负责人介绍，当日通航的新航线由新加坡航空集团旗下的酷航执行，航班号为TR154/5，每周执行三班，由酷航波音787梦幻客机全面执飞。

具体航班时刻为每周二、五、日的凌晨2时新加坡起飞，早上8时50分抵达哈尔滨；10时15分从哈尔滨起飞，下午5时50分抵达新加坡。

因商务需求常年往返于哈尔滨与新加坡之间的陈娇落地后，显得十分高兴。

报道引述陈娇说：“原来从哈尔滨至新加坡需经北京、上海、广州等城市中转，旅途时间达10小时以上。直飞航线开通后，将两地的旅途时间缩短至七个小时左右，省去了以往的转机劳顿，给我们旅客出行带来极大的便利。”

作为中国纬度最高的枢纽机场，此次开通与新加坡之间的新航线后，不仅为民众出行提供了更多选择，更利好两地间的人文、经贸、旅游等多领域交流。

酷航中国区总经理李荣新表示：“中国市场对新加坡旅游、商务的发展都十分重要。此次新航线的开通将使黑龙江省的旅客前往新加坡、东南亚、澳大利亚等多地变得更加便捷，从而进一步完善亚洲航线网络。”

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