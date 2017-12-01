挂足九小时 双彩虹闪爆台北天空

平时一瞬即逝的彩虹，昨天（30日）高挂台北天上近九小时。

此外，位于台北的中国文化大学于周一（27日）记录到大彩虹，持续时间超过六小时。事隔三天，彩虹昨天再次高挂在文化大学及台北，这次更持续了逾九小时。

据网媒“香港01”今天（1日）报道，面簿专页“天气即时预报”指这并非普通的彩虹，而是虹与霓同时出现，“双彩虹”是难得一见的天文现象！

另一面簿专页“天气职人吴圣宇”昨天下午3时发文，指位于台北市士林区、毗邻阳明山国家公园的文化大学继周一录到持续六小时的彩虹后，昨天早上7时开始又再录到彩虹，至发贴时还未消失。

他更雀跃地称“期待能创下更长的（彩虹持续）时间”。不少网民留言，指除了大学校园外，台北不少地方都能见到彩虹。

中国文化大学大气科学系教授周昆炫今早（1日）则在面簿指出，彩虹由昨早6时57分开始出现，直至下午3时55分才消失，持续了8小时58分钟。这比起周一出现的彩虹还要持久。

他也形容说，出现超长持续时间的彩虹是“天时地利人和”。该校的副教授刘清煌受访时指出，由于当地近日有雨及阳光，加上文化大学位于山地，有地形的优势，才能观测到长时间的持久彩虹。

不少就读文化大学或居住在台北的网民，雀跃地炫耀自己拍下的彩虹照，称“从未遇过离我这么近的彩虹”“实在叹为观止”“一定会有好运”。

更有网民指看到天上同时有两道彩虹，表示难以置信。

“天气即时预报”解答说，由于阳光在水滴内多一次反射，所以彩虹的虹与霓同时现身。

其中，虹的颜色外红内紫，而霓的光度较低，颜色刚好反转。而彩虹高度低，代表太阳的仰角高，并非在清晨或傍晚拍摄，更称这是“难得的景象”。

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