中国“深海勇士”号载人潜水器2018年赴西南印度洋科考

中国4500米载人潜水器“深海勇士”号于昨天（1日）在北京完成验收，正式交付中国科学院深海科学与工程研究所。据悉，“深海勇士”号将于2018年至2019年赴南海和西南印度洋开展科考。

据中新社报道，“深海勇士”号是“十二五” （2011年至2015年）国家高技术研究发展计划的重大研制任务，目标是在7000米载人潜水器“蛟龙”号研制与海试的基础上，推动中国大深度潜水器关键技术和核心部件国产化、功能化、谱系化，并带动深海技术相关产业的发展。

在中国科学技术部组织的验收会上，15位专家给出意见：课题研制过程中突破了钛合金载人舱、超高压海水泵、低噪声推进器、液压源、充油锂电池、浮力材料等关键技术。通过课题实施，中国大深度载人深潜技术和装备制造取得突破性进展，全面具备了自主研发和制造深海载人潜水器的能力。

报道引述中国科学院深海科学与工程研究所研究员彭晓彤说，“深海勇士”号拟于明年开展南海和西南印度洋冷泉和热液系统的深潜科学研究和科普传播，完成对潜水器科考作业能力的验证。

另一方面，中国科学院将依托深海科学与工程研究所成立“深海勇士”号管理委员会，打造一支载人潜水器专业运维团队，建立“深海勇士”号航次开发共享机制，为中国全国深海深渊科学研究、海洋资源调查等提供先进的深海作业平台。

彭晓彤举例说：“试验试用期将坚持开放、高效、低成本、专业的基本原则。”高效是指计划每年下潜次数大于50次，并逐年提高下潜次数；专业是指在现有七名潜航员的基础上，再增加三名潜航员，形成技术过硬的潜水器运维团队。

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