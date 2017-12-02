学者在港介绍中国“新四大发明”：展现中国创新驱动发展

北京外国语大学丝绸之路研究院常务副院长吴浩昨天（1日）在香港举行的讲座上介绍了中国的“新四大发明”，并表示它们是对中国创新驱动发展的写照，彰显了世界对当前中国的认可。

据中新社报道，在一项由“一带一路”沿线20国青年参与的评选中，高铁、支付宝、共享单车和网购被并称作中国“新四大发明”。

吴浩昨天在香港的系列讲座“中国360度透视”上对其进行介绍，并表示“新四大发明”涵盖衣食住行，后来被广泛传播，可以说彰显世界对当前中国的认可。

他指出，“一带一路”倡导民心相通，强调文明的互学互鉴，因为每个国家和文明无法孤立发展。“新四大发明”并非完全由中国独创，展现的是世界各国的合作，以及中国的整合能力，是对中国创新驱动发展的写照，也集中体现中国政府所提倡的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。

吴浩说，在同香港朋友的交流中也常常感受到他们对这些“发明”便利性的认可。他表示，希望中国保持这样的视野，继续坚持创新驱动发展。

据介绍，团结香港基金中华学社推出的全新系列讲座“中国360度透视”以香港普罗市民为主要对象，旨在通过人文文化拉近两地距离。由今年12月至明年6月，邀请不同讲者举办6场演讲。

团结香港基金中华学社名誉社长、前香港城市大学校长张信刚说，“透视”意味着深入讨论，希望借此让更多香港人加深对国家历史和现在的了解。

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